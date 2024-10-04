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Шитов Степан Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Вычислено 1796 г.р.

Жена

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1855 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1827 ст.

Отец: Шитов Фёдор Иванов

Мать: Шитова Федосья Михайлова

Бракосочетание
05.11.1845 ст.

Жена: Шитова Анна Яковлева

Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Шитов Тимофей Степанов

Мать ребёнка: Шитова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Шитов Андрей Степанов

Мать ребёнка: Шитова Анна Яковлева

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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