Шитов Степан Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1827 ст.
Отец: Шитов Фёдор Иванов
Мать: Шитова Федосья Михайлова
Бракосочетание
05.11.1845 ст.
Жена: Шитова Анна Яковлева
Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Мать ребёнка: Шитова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Мать ребёнка: Шитова Анна Яковлева
Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно