Федяева (Кустова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяева (Кустова) Мария Васильевна

Место рождения

Исаево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

После 1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Кустов Василий Николаевич

Мать: Марья Афиногеновна

Исаево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Муж: Федяев Михаил Иванович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.11.1906 ст.

Дочь: Левичева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Федяев Михаил Иванович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Федяев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Федяев Михаил Иванович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Федяев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Федяев Михаил Иванович

Есть сомнения насчёт даты рождения, так как о нём информация получена из исповедной ведомости за 1917-й год, в которой возраст его сестры и братьев указан очень неточно. (Дело в том, что после смерти ... Показать все
Рождение ребёнка
1913

Сын: Федяев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Федяев Михаил Иванович

Макарово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1939
Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
"Умерла в пожилом возрасте, что-то с лёгкими" - Информация получена от её внучки, Масловой (Левичевой) Екатерины Ивановны
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