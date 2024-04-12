Федяева (Кустова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиПосле 1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Кустов Василий Николаевич
Мать: Марья Афиногеновна
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1906 ст.
Дочь: Левичева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Федяев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Федяев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Федяев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Федяев Михаил Иванович
Есть сомнения насчёт даты рождения, так как о нём информация получена из исповедной ведомости за 1917-й год, в которой возраст его сестры и братьев указан очень неточно. (Дело в том, что после смерти ... Показать все
Рождение ребёнка
1913
Сын: Федяев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Федяев Михаил Иванович
Макарово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1939
"Умерла в пожилом возрасте, что-то с лёгкими" - Информация получена от её внучки, Масловой (Левичевой) Екатерины Ивановны