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Трухнина ВАЛЕНТИНА

Место рождения

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЛЫСЬВА

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухнин ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
21.01.1963

Сын: Трухнин ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

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