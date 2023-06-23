Трухнина ВАЛЕНТИНА
Место рожденияПЕРМСКИЙ КРАЙ ЛЫСЬВА
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухнин ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1963
Сын: Трухнин ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ