Осинин Руслан Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1977
Отец: Осинин Фёдор Геннадьевич
Мать: Осипова Татьяна Власовна
Бракосочетание
18.03.1994
Рождение ребёнка
06.07.1994
Дочь: Осинина Кристина Руслановна
Мать ребёнка: Осинина Светлана Николаевна
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.07.2013
Дочь: Клименкова Альбина Руслановна
Мать ребёнка: не указана