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Осинин Руслан Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1977

Отец: Осинин Фёдор Геннадьевич

Мать: Осипова Татьяна Власовна

Бракосочетание
18.03.1994

Жена: Осинина Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
06.07.1994

Дочь: Осинина Кристина Руслановна

Мать ребёнка: Осинина Светлана Николаевна

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.07.2013

Дочь: Клименкова Альбина Руслановна

Мать ребёнка: не указана

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