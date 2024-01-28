Груздева Аксинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Дочь: (Груздева) Авдотья Родионовна
Отец ребёнка: Груздев Родион Савельевич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Груздева) Лисафья Родионовна
Отец ребёнка: Груздев Родион Савельевич
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Груздева) София Родионовна
Отец ребёнка: Груздев Родион Савельевич
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Груздева) Елизавета Родионовна
Отец ребёнка: Груздев Родион Савельевич
Смерть
Неизвестно