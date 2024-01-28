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Груздева Аксинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Родион Савельевич

Рождение ребёнка
1706

Дочь: (Груздева) Авдотья Родионовна

Отец ребёнка: Груздев Родион Савельевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Груздева) Лисафья Родионовна

Отец ребёнка: Груздев Родион Савельевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Груздева) София Родионовна

Отец ребёнка: Груздев Родион Савельевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Груздева) Елизавета Родионовна

Отец ребёнка: Груздев Родион Савельевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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