Митрофанов Поликарп Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Митрофанов Поликарп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова (Павлова) Марфа Иудовна

Восприемник
04.06.1876 ст.
Петр Иудович Павлов
Восприемник
30.11.1887 ст.
Александр Иванович Павлов
Восприемник
27.12.1889 ст.
Клавдия Ивановна Павлова
Смерть
Неизвестно

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