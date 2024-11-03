Митрофанов Поликарп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофанов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
04.06.1876 ст.
Петр Иудович Павлов
Восприемник
30.11.1887 ст.
Александр Иванович Павлов
Восприемник
27.12.1889 ст.
Клавдия Ивановна Павлова
Смерть
Неизвестно