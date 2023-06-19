Неудахина (Фатеева) Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудахина (Фатеева) Евгения Андреевна

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Место рождения

Кузурово Верхнекетский район Томская область

Дата рождения

04.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932

Отец: Фатеев Андрей Петрович

Мать: Фатеева (Трифонова) Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова (Неудахина) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Неудахин Петр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудахин Петр Борисович

Рождение ребёнка
11.12.1955

Сын: Неудахин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Неудахин Петр Борисович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Неудахин Борис Петрович

Отец ребёнка: Неудахин Петр Борисович

Смерть
Неизвестно

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