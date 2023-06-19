Неудахина (Фатеева) Евгения Андреевна
Место рожденияКузурово Верхнекетский район Томская область
Дата рождения04.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова (Неудахина) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Неудахин Петр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1955
Сын: Неудахин Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Неудахин Петр Борисович
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Неудахин Петр Борисович
Смерть
Неизвестно