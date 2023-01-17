Волокитин Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Егор (Григорий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.
Сын: Волокитин Филипп Антонович
Отец ребёнка: Волокитин Антон
Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волокитин Антон
Смерть
Неизвестно