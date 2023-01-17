Волокитин Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитин Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Егор (Григорий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.

Сын: Волокитин Филипп Антонович

Отец ребёнка: Волокитин Антон

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волокитин Антон

Смерть
Неизвестно
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