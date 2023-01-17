Самитов Рауф Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самитов Рауф Абдуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самитов Рашид Рауфович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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