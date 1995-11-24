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Горяева Екатерина Сергеевна
Горяева Екатерина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.1995
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шевцова Татьяна Ивановна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1995
Отец: не указан
Мать:
Шевцова Татьяна Ивановна
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