Горяева Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяева Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1995

Отец: не указан

Мать: Шевцова Татьяна Ивановна

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