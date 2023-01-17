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Червяков Андрей Михайлович
Червяков Андрей Михайлович
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Место рождения
Строгино
, Всехсвятская волость, Московский уезд
Дата рождения
1828
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Червяков Михаил Федорович
1788 г.р.
Мать
Червякова (Ботылева) Настасья Никитична
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Червяков Михаил Федорович
Мать:
Червякова Настасья Никитична
Строгино
, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
1848
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