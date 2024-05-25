Юрин Иван Васильевич 18.09.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1894

Дата смерти

26.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1894

Отец: Юрин Василий

Мать: Юрина Екатерина

Бракосочетание
27.01.1914

Жена: Юрина (Полушкина) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кабатеева (Юрина) Мария

Мать ребёнка: Юрина (Полушкина) Анна Петровна

Рождение ребёнка
02.03.1922

Дочь: Железнова (Юрина) Евдокия

Мать ребёнка: Юрина (Полушкина) Анна Петровна

Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Юрина (Полушкина) Анна Петровна

село Заборовка Сызранский район Куйбышевская область
Смерть
26.04.1951

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