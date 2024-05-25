Юрин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1894
Дата смерти26.04.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1894
Отец: Юрин Василий
Мать: Юрина Екатерина
Бракосочетание
27.01.1914
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кабатеева (Юрина) Мария
Мать ребёнка: Юрина (Полушкина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1922
Дочь: Железнова (Юрина) Евдокия
Мать ребёнка: Юрина (Полушкина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Юрина (Полушкина) Анна Петровна
село Заборовка Сызранский район Куйбышевская область
Смерть
26.04.1951