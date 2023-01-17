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(Пушкина) Мария Ивановна
(Пушкина) Мария Ивановна
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Место рождения
Ярцево
, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Дата рождения
26.03.1916 ст.
Пол
Женский
Отец
Пушкин Иван Григорьевич
1872 г.р.
Мать
Пушкина Евдокия Григорьевна
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1916 ст.
Отец:
Пушкин Иван Григорьевич
Мать:
Пушкина Евдокия Григорьевна
Ярцево
, Большегорская волость, Тихвинский уезд
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