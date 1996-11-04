Иванова Альбина Дамировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Альбина Дамировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.2017

Сын: Иванов Матвей Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Петрович

Рождение ребёнка
11.11.2020

Сын: Иванов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр Петрович

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