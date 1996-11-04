Иванова Альбина Дамировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.2017
Сын: Иванов Матвей Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Петрович
Рождение ребёнка
11.11.2020
Сын: Иванов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно