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Кокорин Александр Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1891 ст.

Отец: Кокорин Ефим Егорович

Мать: Кокорина Вера Иванова

Бракосочетание
30.01.1909 ст.

Жена: Кокорина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Кокорин Александр Александрович

Мать ребёнка: Кокорина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1912 ст.

Сын: Кокорин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кокорина Мария Ивановна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.09.1914 ст.

Дочь: Кокорина Анна Александровна

Мать ребёнка: Кокорина Мария Ивановна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.

Дочь: Кокорина Таисия Александровна

Мать ребёнка: Кокорина Мария Ивановна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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