Кокорин Александр Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1891 ст.
Отец: Кокорин Ефим Егорович
Мать: Кокорина Вера Иванова
Бракосочетание
30.01.1909 ст.
Жена: Кокорина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1910
Сын: Кокорин Александр Александрович
Мать ребёнка: Кокорина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1912 ст.
Сын: Кокорин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кокорина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1914 ст.
Дочь: Кокорина Анна Александровна
Мать ребёнка: Кокорина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.
Дочь: Кокорина Таисия Александровна
Мать ребёнка: Кокорина Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно