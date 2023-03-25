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Левченко Александр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левченко Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1872

Сын: Левченко Козьма Александрович

Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1875

Сын: Левченко Александр Александрович

Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
24.08.1882

Дочь: Левченко Марфа Александровна

Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Левченко Илья Александрович

Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1886

Дочь: Левченко Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1888

Сын: Левченко Иван Александрович

Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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