Левченко Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левченко Максим
Рождение ребёнка
17.10.1872
Сын: Левченко Козьма Александрович
Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1875
Сын: Левченко Александр Александрович
Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1882
Дочь: Левченко Марфа Александровна
Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1886
Сын: Левченко Илья Александрович
Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1886
Дочь: Левченко Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1888
Сын: Левченко Иван Александрович
Мать ребёнка: Шарова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно