Аничкина (Хрусталёва) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти10.04.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Рождение ребёнка
19.02.1952
Дочь: Румянцева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Аничкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1957
Дочь: Левакова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Аничкин Иван Иванович
Бракосочетание
11.03.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1992