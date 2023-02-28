Аничкина (Хрусталёва) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАничкина (Хрусталёва) Анна Васильевна

Аничкина (Хрусталёва) Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

10.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Хрусталёв Василий Андреевич

Мать: Хрусталёва Евдокия Филипповна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
19.02.1952

Дочь: Румянцева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Аничкин Иван Иванович

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.01.1957

Дочь: Левакова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Аничкин Иван Иванович

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
11.03.1957

Муж: Аничкин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аничкин Иван Иванович

Смерть
10.04.1992
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close