Чибисова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибисова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чибисова Анна (Нюра) Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.07.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1928
Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Ранее называлась деревня Чибизовка

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