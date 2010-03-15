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Селезнев Виктор Анатольевич

Место рождения

Комаревка, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.07.1966

Дата смерти

15.03.2010

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1966

Отец: Селезнев Анатолий Алексеевич

Мать: Селезнева Клавдия Александровна

Комаревка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
15.03.2010
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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