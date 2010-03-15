Селезнев Виктор Анатольевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1966
Дата смерти15.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1966
Рождение ребёнка
01.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
15.03.2010
Похороны
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область