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Этингов Клим

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.10.1923

Дата смерти

23.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1923

Отец: Этингов Павел (Пейсах)

Мать: Этингова Гитта

Россия
Рождение ребёнка
08.09.1947

Сын: Этингов Семен

Мать ребёнка: Ставрова Феня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ставрова Феня

Смерть
23.01.2011
Иркутск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Иркутск
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