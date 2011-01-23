Этингов Клим
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.10.1923
Дата смерти23.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1923
Отец: Этингов Павел (Пейсах)
Мать: Этингова Гитта
Россия
Рождение ребёнка
08.09.1947
Сын: Этингов Семен
Мать ребёнка: Ставрова Феня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ставрова Феня
Смерть
23.01.2011
Иркутск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Иркутск