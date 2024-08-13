Сидорова Сидоркина Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смерти14.04.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Максим Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Сидоркин Василий Максимович
Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Максим Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1880 ст.
Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
от лихорадки в 25 лет