Сидорова Сидоркина Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Сидоркина Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

14.04.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Федор Максимович

Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Максим Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Сидоркин Василий Максимович

Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Максим Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Сидоркин Максим Филиппович

Смерть
14.04.1880 ст.
Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
от лихорадки в 25 лет

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