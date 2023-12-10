Сологуб Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сологуб Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сологуб Екатерина Павловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
?.12.1941
Кузовлево, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Погиб в ВОВ. https://iratn81.livejournal.com/848785.html
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