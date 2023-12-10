Сологуб Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сологуб Екатерина Павловна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
?.12.1941
Кузовлево, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Погиб в ВОВ. https://iratn81.livejournal.com/848785.html