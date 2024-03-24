Борискина Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борискина Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1973

Отец: не указан

Мать: Романова Нина Васильевна

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