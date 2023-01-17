Козлов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1921
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1921
Отец: Козлов Николай Петрович
Мать: Козлова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
12.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Ивановна
Смерть
1993