Козлов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Василий Николаевич

Козлов Василий Николаевич

avatar

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.06.1921

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1921

Отец: Козлов Николай Петрович

Мать: Козлова Мария Егоровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Ивановна

Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close