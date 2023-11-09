Клименкова Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлименкова Людмила Владимировна

Клименкова Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1982

Отец: Шевченко Владимир Никитевич

Мать: Шевченко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клименков Василий Александрович

Рождение ребёнка
18.12.2018

Сын: Клименков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Клименков Василий Александрович

Рождение ребёнка
18.12.2018

Сын: Клименков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.