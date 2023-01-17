Чеботько Нестор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1885
Сын: Чеботько Стефан Нестерович
Мать ребёнка: Настасья Макаровна
Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Чеботько Потап Несторович
Мать ребёнка: Настасья Макаровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чеботько Макар Несторович
Мать ребёнка: Настасья Макаровна
Рождение ребёнка
29.09.1895
Дочь: Устина Несторовна
Мать ребёнка: Настасья Макаровна
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеботько Семён Несторович
Мать ребёнка: Настасья Макаровна
Смерть
Неизвестно