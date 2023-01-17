Чеботько Нестор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботько Нестор Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1885

Сын: Чеботько Стефан Нестерович

Мать ребёнка: Настасья Макаровна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Чеботько Потап Несторович

Мать ребёнка: Настасья Макаровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Чеботько Макар Несторович

Мать ребёнка: Настасья Макаровна

Рождение ребёнка
29.09.1895

Дочь: Устина Несторовна

Мать ребёнка: Настасья Макаровна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботько Семён Несторович

Мать ребёнка: Настасья Макаровна

Смерть
Неизвестно
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