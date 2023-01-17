Козырев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Козырев Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Козырева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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