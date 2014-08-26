Шторх Алексей
Место рождения
Дата рождения12.09.1937
Дата смерти26.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1937
Отец: Шторх Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.08.2014