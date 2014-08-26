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Шторх Алексей

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.09.1937

Дата смерти

26.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1938 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1937

Отец: Шторх Сергей

Мать: Рудановская, Шторх Марина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.08.2014
Москва, город федерального значения Москва
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