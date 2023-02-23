Репамина Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репамина Авдотья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Репамин Трофим Семёнов

Отец ребёнка: Репамин Семён Гаврилов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Арина Семёнова

Отец ребёнка: Репамин Семён Гаврилов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
113 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репамин Семён Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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