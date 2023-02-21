Мильдворф Дмитрий Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильдворф Дмитрий Эдуардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.2002

Дочь: Мильдворф Яна Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
16.02.2016

Дочь: Мильдворф Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Татьяна Леонидовна

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