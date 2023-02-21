Мильдворф Дмитрий Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.2002
Дочь: Мильдворф Яна Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
16.02.2016
Дочь: Мильдворф Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно