Фомина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Фомин Лаврен Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Параскева Лаврентьевна
Отец ребёнка: Фомин Лаврен Иванович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Фомин Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Фомин Лаврен Иванович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Фомин Прокопий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Фомин Лаврен Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елизавета Лаврентьевна
Отец ребёнка: Фомин Лаврен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно