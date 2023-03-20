Фомина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Фомин Лаврен Иванович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Параскева Лаврентьевна

Отец ребёнка: Фомин Лаврен Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Фомин Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Фомин Лаврен Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Фомин Прокопий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Фомин Лаврен Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елизавета Лаврентьевна

Отец ребёнка: Фомин Лаврен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Лаврен Иванович

Смерть
Неизвестно
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