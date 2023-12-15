Мясникова Васса Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Васса Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1838 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Егор (Георгий) Терентев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Восприемник
13.04.1893 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 108 крестьянская жена
Рождение ребёнка
13.07.1894 ст.

Сын: Мясников Владимир Егорович

Отец ребёнка: Мясников Егор (Георгий) Терентев

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр 265
Восприемник
06.02.1899 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 145 крестьянская вдова
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.

Сын: Мясников Семен Незаконнорождённый

Отец ребёнка: не указан

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 14 рождение у крестьянской вдовы
Смерть
Неизвестно

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