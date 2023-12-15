Мясникова Васса Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Восприемник
13.04.1893 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 108 крестьянская жена
Рождение ребёнка
13.07.1894 ст.
Сын: Мясников Владимир Егорович
Отец ребёнка: Мясников Егор (Георгий) Терентев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр 265
Восприемник
06.02.1899 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 145 крестьянская вдова
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.
Сын: Мясников Семен Незаконнорождённый
Отец ребёнка: не указан
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 14 рождение у крестьянской вдовы
Смерть
Неизвестно