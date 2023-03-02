Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1910

Дата смерти

04.03.1910

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910

Отец: Черников Тимофей

Мать: Надежда

Смерть
04.03.1910
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