Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1921
Дата смерти16.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1921
Отец: не указан
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
07.09.1949
Дочь: Юферова Людмила
Мать ребёнка: Самагорова Анна
Рождение ребёнка
10.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самагорова Анна
Рождение ребёнка
13.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самагорова Анна
Смерть
16.09.2002