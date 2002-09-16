Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1921

Дата смерти

16.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1890 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1921

Отец: не указан

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
07.09.1949

Дочь: Юферова Людмила

Мать ребёнка: Самагорова Анна

Рождение ребёнка
10.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самагорова Анна

Рождение ребёнка
13.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самагорова Анна

Смерть
16.09.2002
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