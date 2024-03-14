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Ефим Егорович

Место рождения

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1755 г.р.

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Егор Иванович

Мать: Марья Васильевна

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-G1DS?i=7&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530
Бракосочетание
25.01.1805 ст.

Жена: Марья Ивановна

МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFK-SG6?i=731&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-1CKR
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Афимья Ефимовна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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