Ефим Егорович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Егор Иванович
Мать: Марья Васильевна
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-G1DS?i=7&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530
Бракосочетание
25.01.1805 ст.
Жена: Марья Ивановна
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFK-SG6?i=731&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-1CKR
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Афимья Ефимовна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно