Патоличев Валерий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1938
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938
Рождение ребёнка
26.04.1962
Дочь: Патоличева Марина Валерьевна
Мать ребёнка: Вершинина/ремезова/акифьева Тамара
Рождение ребёнка
21.06.1967
Дочь: Харитонова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Вершинина/ремезова/акифьева Тамара
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2022
Похороны
Неизвестно
606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia