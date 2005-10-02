Патоличев Валерий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патоличев Валерий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1938

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938

Отец: Патоличев Григорий Матвеевич

Мать: Патоличева Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
26.04.1962

Дочь: Патоличева Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Вершинина/ремезова/акифьева Тамара

Рождение ребёнка
21.06.1967

Дочь: Харитонова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Вершинина/ремезова/акифьева Тамара

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2022
Похороны
Неизвестно
606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia
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