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Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

12.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
01.08.2009

Жена: Кинёва- Кузнецова Екатерина Андреевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.06.2012

Дочь: Кузнецова Милада Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Кинёва) Екатерина Андреевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.11.2017

Дочь: Кузнецова Маруся Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Кинёва) Екатерина Андреевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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