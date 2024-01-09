Кузнецов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.08.2009
Рождение ребёнка
06.06.2012
Дочь: Кузнецова Милада Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Кинёва) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
21.11.2017
Дочь: Кузнецова Маруся Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Кинёва) Екатерина Андреевна