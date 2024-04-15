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Акулин Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина (Клюева) Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
15.10.1922

Сын: Акулин Иван Иванович

Мать ребёнка: Акулина (Клюева) Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Акулин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Акулина (Клюева) Мария Митрофановна

Смерть
1968
Похороны
Неизвестно

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