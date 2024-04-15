Акулин Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1922
Сын: Акулин Иван Иванович
Мать ребёнка: Акулина (Клюева) Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Акулина (Клюева) Мария Митрофановна
Похороны
Неизвестно