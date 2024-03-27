Богданов Салимзян Салимгареевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Салимзян Салимгареевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.11.1944

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Богданов Салимгарей Мухаметлатифович

Мать: Богданова Садика Ахметгареевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Разифя

Военная служба
Неизвестно
Богданов Салим Герасимович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1907 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, с. Буринавчак Дата и место призыва Стерлитамакский РВК, Башкирская АССР, С... Показать все
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Разифя

Смерть
20.11.1944
Причина смерти: На войне

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