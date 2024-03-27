Богданов Салимзян Салимгареевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти20.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Разифя
Военная служба
Неизвестно
Богданов Салим Герасимович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1907 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, с. Буринавчак Дата и место призыва Стерлитамакский РВК, Башкирская АССР, С... Показать все
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Разифя
Смерть
20.11.1944
Причина смерти: На войне