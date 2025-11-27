Советов Яков Трофимов
мужской, родился 18.03.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 04.07.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецСоветов Трофим Матвеев02.04.1813 ст. г.р.
МатьСоветова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова1818 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1854 ст.
Крещение
21.03.1854 ст.
Смерть
04.07.1854 ст.
Похороны
08.07.1854 ст.
дер. Выселки. пом. Кистеров. безфамильные. мать Прасковья Николаева