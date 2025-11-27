Советов Яков Трофимов 18.03.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Яков Трофимов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 18.03.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 04.07.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Советов Трофим Матвеев02.04.1813 ст. г.р.
Мать
Советова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова1818 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1854 ст.

Отец: Советов Трофим Матвеев

Мать: Советова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Кистеров. безфамильные. мать Прасковья Николаева

Крещение
21.03.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники той же дер. и г. дворовый Косьма Прокопиев и с. Тогустемира г. Никифорова кр. девка Наталья Иванова

Смерть
04.07.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Кистеров. крест. безфамильные. 4 мсц. от младенческой.

Похороны
08.07.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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