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- Екатерина Алексеевна

Место рождения

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1865 ст.

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
05.01.1887 ст.

Муж: - Пётр Климентович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.07.1891 ст.

Дочь: Потехина Ольга Петровна

Отец ребёнка: - Пётр Климентович

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-35-30 стр.361-362 (Рождение №-46ж)
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.

Дочь: Климова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: - Пётр Климентович

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.150-151 (Рождение №-7ж)
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.

Сын: Климов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: - Пётр Климентович

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.150-151 (Рождение №-12м)
Смерть
После 1907

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