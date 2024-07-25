- Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1887 ст.
Муж: - Пётр Климентович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.07.1891 ст.
Дочь: Потехина Ольга Петровна
Отец ребёнка: - Пётр Климентович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-35-30 стр.361-362 (Рождение №-46ж)
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.
Дочь: Климова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: - Пётр Климентович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.150-151 (Рождение №-7ж)
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.
Отец ребёнка: - Пётр Климентович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.150-151 (Рождение №-12м)
Смерть
После 1907