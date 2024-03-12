Бойко Юлiанiя Евфимiева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Ефим
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Нагорняк Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зайчук Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович
100% в 1898
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович
Рождение ребёнка
После 1905
Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович
Смерть
После 1905
Причина смерти: В родах | В родах