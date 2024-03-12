Бойко Юлiанiя Евфимiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Юлiанiя Евфимiева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Нагорняк Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зайчук Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бойко Денис Михайлович

Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович

Рогозна, Київська область
100% в 1898
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бойко Федот Михайлович

Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
После 1905

Сын: Бойко Степан Михайлович

Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бойко Федор Михайлович

Отец ребёнка: Бойко Михаил Романович

Рогозна, Київська область
Смерть
После 1905
Рогозна, Київська область
Причина смерти: В родах | В родах
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