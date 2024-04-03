Ефименко Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефименко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефименко Ганна (Анна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна

Мать ребёнка: Ефименко Ганна (Анна)

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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