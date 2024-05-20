Кобзе Крестинья Алексеевна 20.03.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобзе Крестинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1895

Дата смерти

09.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1895

Отец: Алексей

Мать: Федосья Франтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзе Иван Антонович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кобзе Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович

Рождение ребёнка
20.12.1920

Сын: Кобзе Николай Иванович

Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Диденко (Кобзе) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Сыромятникова (Кобзе) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кобзе Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кобзе Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кобзе Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Кобзе Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович

Рождение ребёнка
05.05.1943

Дочь: Белоусова (Кобзе) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович

Смерть
09.03.1984

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