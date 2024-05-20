Кобзе Крестинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1895
Дата смерти09.03.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1895
Отец: Алексей
Мать: Федосья Франтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кобзе Иннокентий Иванович
Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
20.12.1920
Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Диденко (Кобзе) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Сыромятникова (Кобзе) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кобзе Пётр Иванович
Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
05.05.1943
Дочь: Белоусова (Кобзе) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кобзе Иван Антонович
Смерть
09.03.1984