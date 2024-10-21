Полынский Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1964
Сын: Полынский Андрей Александрович
Мать ребёнка: Полынская (Погребняк) Валентина Трофимовна
Рождение ребёнка
27.08.1967
Сын: Полынский Водим Александрович
Мать ребёнка: Полынская (Погребняк) Валентина Трофимовна
Рождение ребёнка
30.09.1977
Дочь: Полынская Надежда Александровна
Мать ребёнка: Полынская (Погребняк) Валентина Трофимовна