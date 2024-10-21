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Полынский Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полынская (Погребняк) Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
08.04.1964

Сын: Полынский Андрей Александрович

Мать ребёнка: Полынская (Погребняк) Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
27.08.1967

Сын: Полынский Водим Александрович

Мать ребёнка: Полынская (Погребняк) Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
30.09.1977

Дочь: Полынская Надежда Александровна

Мать ребёнка: Полынская (Погребняк) Валентина Трофимовна

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