Шмонов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1840 ст.
Дата смерти18.04.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмонов Михаил Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова (Шмонова) Мария Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.04.1883 ст.
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область