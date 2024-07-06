Шмонов Иван Иванов 1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмонов Иван Иванов

Место рождения

Озерки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

18.04.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмонов Михаил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмонов Митрофан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова (Шмонова) Мария Иванова

Мать ребёнка: не указана

Озерки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.04.1883 ст.
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

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