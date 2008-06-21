Касьянова (Осипова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьянова (Осипова) Александра Павловна

Касьянова (Осипова) Александра Павловна

avatar

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.05.1918

Дата смерти

21.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1918

Отец: Осипов Павел Митрофанович

Мать: Осипова Параскева Васильевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
По свидетельству о рождении 10 мая 1918. Хотя она всегда говорила, что день рождения у нее 6 мая 1918
Бракосочетание
06.03.1937

Муж: Касьянов Василий Михайлович

Александровский сельский совет Кинельского района
Рождение ребёнка
23.05.1938

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Касьянов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
14.08.1941

Дочь: Пятаева Лидия

Отец ребёнка: Касьянов Василий Михайлович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1951

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Касьянов Василий Михайлович

Образование
Неизвестно
Закончила 7 классов школы.
Смерть
21.06.2008
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close