Касьянова (Осипова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения10.05.1918
Дата смерти21.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1918
По свидетельству о рождении 10 мая 1918. Хотя она всегда говорила, что день рождения у нее 6 мая 1918
Бракосочетание
06.03.1937
Александровский сельский совет Кинельского района
Рождение ребёнка
23.05.1938
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Касьянов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1941
Дочь: Пятаева Лидия
Отец ребёнка: Касьянов Василий Михайлович
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1951
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Касьянов Василий Михайлович
Образование
Неизвестно
Закончила 7 классов школы.
Смерть
21.06.2008
Самара, Самара, Самарская область