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Приходько Никифор Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

05.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Приходько Гавриил известно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1906

Сын: Приходько Федор Никифорович

Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна

Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Приходько Иван Никифорович

Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна

Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
17.02.1910

Сын: Приходько Кузьма Никифорович

Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна

Полтавская область, Годячски район, село Моровщина
Рождение ребёнка
03.08.1914

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна

Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
01.12.1917

Сын: Приходько Петр Никифорович

Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Приходько Василий Никифорович

Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Приходько Никифоровна

Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Прасковья Степановна

Село Возвиженское, Киевская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Прасковья Степановна

Смерть
05.06.1960
село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
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