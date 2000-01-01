Приходько Никифор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти05.06.1960
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Приходько Гавриил известно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1906
Сын: Приходько Федор Никифорович
Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна
Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: Приходько Иван Никифорович
Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна
Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
17.02.1910
Сын: Приходько Кузьма Никифорович
Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна
Полтавская область, Годячски район, село Моровщина
Рождение ребёнка
03.08.1914
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна
Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
01.12.1917
Сын: Приходько Петр Никифорович
Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Приходько Василий Никифорович
Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Приходько Никифоровна
Мать ребёнка: Приходько Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Село Возвиженское, Киевская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1960
село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край