Малютина (Кузьмина) Аксинья (Ксения) Николаевна
Место рожденияс. Кулешовка
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смерти15.10.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Отец: Козмин Николай Федотович
Мать: Козмина Анна
с. Кулешовка
Бракосочетание
15.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1879 ст.
Сын: Малютин Трофим Герасимович
Отец ребёнка: Малютин Герасим Федорович
Рождение ребёнка
25.07.1882 ст.
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Малютин Герасим Федорович
Рождение ребёнка
19.05.1884 ст.
Сын: Малютин Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Малютин Герасим Федорович
с. Кулешовка
Место жительства
Неизвестно
с. Кулешовка
Смерть
15.10.1886 ст.
Причина смерти: от расстройства желудка