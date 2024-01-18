Малютина (Кузьмина) Аксинья (Ксения) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Кузьмина) Аксинья (Ксения) Николаевна

Место рождения

с. Кулешовка

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

15.10.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: Козмин Николай Федотович

Мать: Козмина Анна

с. Кулешовка
Бракосочетание
15.10.1878 ст.

Муж: Малютин Герасим Федорович

Рождение ребёнка
09.09.1879 ст.

Сын: Малютин Трофим Герасимович

Отец ребёнка: Малютин Герасим Федорович

Рождение ребёнка
25.07.1882 ст.

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Малютин Герасим Федорович

Рождение ребёнка
19.05.1884 ст.

Сын: Малютин Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Малютин Герасим Федорович

с. Кулешовка
Место жительства
Неизвестно
с. Кулешовка
Смерть
15.10.1886 ст.
Причина смерти: от расстройства желудка
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