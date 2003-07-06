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Прокопов Семен Ефимович

Место рождения

Копачовка, Хмельницька область

Дата рождения

24.04.1925

Дата смерти

06.07.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Копачовка, Хмельницька область
Уроженец Каменец - Подольская область, Деражнянский район, село Копочовка
Работа или профессия
С 04.10.1950
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Работал на комбинате "Печенганикель"по профессии Шофер 3 класса
Бракосочетание
21.03.1953

Жена: Прокопова Ульяна Алексеевна

Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Свидетельство о браке № 038111 запись акта № 43
Образование
С 18.05.1955 по 14.10.1955
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Обучение на помощника машиниста экскаваторов СЭ-3 (5 разряда)
Образование
1957
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Обучался в Никельской средней школе рабочей молодежи 7 классов (после армии в 32 года) Диплом Д №746245
Рождение ребёнка
03.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопова Ульяна Алексеевна

Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Место жительства
С ?.07.1984 по 06.07.2003
Псков, город Псков, Псковская область
Награда
22.01.1997
Псков, город Псков, Псковская область
Ветеран Труда (удостоверение №05845)
Смерть
06.07.2003
Псков, город Псков, Псковская область
Кладбище "Орлецы №3"
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