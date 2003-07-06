Прокопов Семен Ефимович
Место рождения
Дата рождения24.04.1925
Дата смерти06.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1925
Уроженец Каменец - Подольская область, Деражнянский район, село Копочовка
Работа или профессия
С 04.10.1950
Работал на комбинате "Печенганикель"по профессии Шофер 3 класса
Бракосочетание
21.03.1953
Свидетельство о браке № 038111 запись акта № 43
Образование
С 18.05.1955 по 14.10.1955
Обучение на помощника машиниста экскаваторов СЭ-3 (5 разряда)
Образование
1957
Обучался в Никельской средней школе рабочей молодежи 7 классов (после армии в 32 года) Диплом Д №746245
Рождение ребёнка
03.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокопова Ульяна Алексеевна
Место жительства
С ?.07.1984 по 06.07.2003
Награда
22.01.1997
Ветеран Труда (удостоверение №05845)
Смерть
06.07.2003
Кладбище "Орлецы №3"